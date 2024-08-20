Долар і євро різко подорожчали в ціні

В банках, обмінниках і на чорному ринку валюти за останню добу додали суттєво в ціні. Долар разом з євро найбільше подорожчали в обмінниках, де курс продажу європейської валюти майже сягнув 46 гривень.

Курс валют у банках

Станом на 20 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,12 гривні (+12 копійок проти 19 серпня) та продаж – по 41,60 гривні (+10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,25 гривні (+25 копійок), а продаж – по 45,90 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,45 гривні (+11 копійок), а продати – по 41,55 гривні (+10 копійок).

(+11 копійок), а продати – по (+10 копійок). Купівля євро по 45,60 гривні (+17 копійок), а продаж по 45,80 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,20 гривні (+18 копійок), а продають – по 41,70 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+18 копійок), а продають – по (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,50 гривні (+38 копійок), а продають – по 45,99 гривні (+22 копійки).

Чи буде долар по 42 гривні цього тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що цього тижня коливання американської валюти на готівковому ринку може сягнути до 42 гривень за долар.

Цікаво! На міжбанку коридор коливань може бути таким: долар – 41 – 41,70 гривні, а євро – 43,50 – 45,50 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку А от на готівковому ринку очікується, що долар буде по 41 – 42 гривні, а євро – по 43,50 – 46,50 гривні.