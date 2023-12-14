Офіційний курс більше не по 36,9: долар перетнув рубіж

Долар від НБУ сьогодні встановив нову ціну. Впродовж тижня валюта йшла до того, щоб перевалити за 37 гривень.

Офіційний курс 14 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 14 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 37,02 гривні за долар. Відтак за минулу добу ціна долара зросла на 4 копійки.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,92 гривні. Вартість впала всього на 1 копійку порівняно зі вчорашньою ціною.

Яким буде офіційний курс долара та євро 15 грудня:

Долар – 36,99 гривні,

Євро – 40,41 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 14 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,2 гривні , а продаж – 37,72 гривні .

, а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 37,03 гривні , а продаж – 37,8 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,55 гривні, а продаж – 37,65 гривні.

Валютний ринок зараз

В НБУ під час брифінгу, передає 24 Канал, заявили, що попри підвищений попит на валюту, на початку переходу до нового курсового режиму, ситуація стабілізувалася.

Від початку запровадження режиму гнучкості збільшилась кількість міжбанківських операцій, без участі НБУ, а також, готівковий та безготівковий сегменти стали набагато більше взаємопов'язаними.

Регулятор додав, що надалі активно впливатиме на валютний ринок, адже це необхідно для того аби контролювати можливі курсові коливання та задовольняти структурний попит.

Структурний дефіцит валюти залишатиметься й надалі з огляду на наслідки війни. Відповідно це потребуватиме від НБУ активної участі на валютному ринку – як для задоволення структурного попиту на валюту, так і для згладжування значних курсових коливань,

– повідомили в НБУ.