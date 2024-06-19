Ціна виросла на декілька сотень: як змінилася вартість 100 доларів від початку року

З початку року курс долара суттєво додав у ціні. Якщо раніше курс купівлі на готівковому ринку не перевищував 39,50 гривні, то зараз вартість за одну валюту на 1,50 – 2,50 гривні більша.

Як змінилася вартість 100 доларів від початку року

Курс НБУ

На початку січня цього року, за даними НБУ, офіційний курс долара становив 38 гривень. За 5 місяців валюта подорожчала на 2,50 гривні – до 40,54 гривні.

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Таким чином, якщо на початку року 100 доларів обходилося в 3 800 гривень, то зараз це на понад 200 гривень більше – 4 054 гривень.

Курс у банках

Курс продажу валюти від початку року подорожчав з 39 гривень до 40,98 гривні, за даними "Мінфіну". Відповідно на сьогодні купівля 100 доларів зросла з 3 900 до 4 098 гривень, що на майже 200 гривень більше, порівняно з січнем.

Курс в обмінниках

Ситуація з купівлею валюти в обмінниках дещо схожа із ситуацією в банках. Як свідчать дані на finance.ua, якщо у січні курс становив 39,34 гривні за валюту, то зараз це вже 40,98 гривні за валюту. Отже, вартість за 100 доларів зросла із 3 934 гривень до 4 098 гривень, тобто на 164 гривні.

Курс на чорному ринку

У січні курс купівлі валюти для населення на чорному ринку становив 39,42 гривні. Станом на 19 червня, це вже 40,95 гривні. Тобто за 5 місяців вартість 100-доларової купюри виросла на 153 гривні – із 3 042 гривень до 4 095 гривень.

Скільки буде коштувати 100 доларів цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня попит на валюту буде знижуватися.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank На ринку буде відносна стабільність. Очікується помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку.

Крім того, Золотько вважає, що курс американського долара коливатиметься в діапазоні від 40,70 до 41,30 гривні за долар. Отож, 100 доларів орієнтовно коштуватимуть від 4 070 гривень до 4 130 гривень.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.