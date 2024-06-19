Ціна виросла на декілька сотень: як змінилася вартість 100 доларів від початку року
З початку року курс долара суттєво додав у ціні. Якщо раніше курс купівлі на готівковому ринку не перевищував 39,50 гривні, то зараз вартість за одну валюту на 1,50 – 2,50 гривні більша.
Як змінилася вартість 100 доларів від початку року
- Курс НБУ
На початку січня цього року, за даними НБУ, офіційний курс долара становив 38 гривень. За 5 місяців валюта подорожчала на 2,50 гривні – до 40,54 гривні.
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Таким чином, якщо на початку року 100 доларів обходилося в 3 800 гривень, то зараз це на понад 200 гривень більше – 4 054 гривень.
- Курс у банках
Курс продажу валюти від початку року подорожчав з 39 гривень до 40,98 гривні, за даними "Мінфіну". Відповідно на сьогодні купівля 100 доларів зросла з 3 900 до 4 098 гривень, що на майже 200 гривень більше, порівняно з січнем.
- Курс в обмінниках
Ситуація з купівлею валюти в обмінниках дещо схожа із ситуацією в банках. Як свідчать дані на finance.ua, якщо у січні курс становив 39,34 гривні за валюту, то зараз це вже 40,98 гривні за валюту. Отже, вартість за 100 доларів зросла із 3 934 гривень до 4 098 гривень, тобто на 164 гривні.
- Курс на чорному ринку
У січні курс купівлі валюти для населення на чорному ринку становив 39,42 гривні. Станом на 19 червня, це вже 40,95 гривні. Тобто за 5 місяців вартість 100-доларової купюри виросла на 153 гривні – із 3 042 гривень до 4 095 гривень.
Скільки буде коштувати 100 доларів цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня попит на валюту буде знижуватися.
На ринку буде відносна стабільність. Очікується помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку.
Крім того, Золотько вважає, що курс американського долара коливатиметься в діапазоні від 40,70 до 41,30 гривні за долар. Отож, 100 доларів орієнтовно коштуватимуть від 4 070 гривень до 4 130 гривень.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.