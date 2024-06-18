Скільки можна купити валюти за раз

Наприкінці минулого року НБУ знову пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

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З того часу скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Відповідно, тепер купити долари та євро в касі банку можна без обмежень. Це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі.

В банкоматах та POS-терміналах – у межах денного ліміту по картці, але не більше 50 тисяч гривень в день.

Курс долара 18 червня

Протягом доби курс долара дещо просів перед гривнею. Діапазон зниження ціни складає від 2 до 17 копійок.

  • У банках: купівля – 40,50 гривні, продаж – 41,05 гривні;
  • В обмінниках: купівля – 40,33 гривні, продаж – 41,01 гривні;
  • На чорному ринку: купівля – 40,88 гривні, продаж – 40,98 гривні.