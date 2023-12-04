Офіційний долар росте надалі: як змінився курс за вихідні
Долар від НБУ росте в ціні. Так за вихідні валюта подорожчала на 9 копійок, а от євро навпаки втратило ціну.
Офіційний курс 4 грудня
За даними Нацбанку, офіційний курс 4 грудня становить 36,46 гривні за долар. Долар за вихідні подорожчав на 9 копійок.
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Щодо євро, то курс валюти знову подорожчав. На сьогодні ціна сягнула 39,65 гривні, що на 7 копійок менше, ніж вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 5 грудня:
- Долар – 36,53 гривні,
- Євро – 39,71 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 4 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 36,85 гривні, а продаж – 37,45 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 36,93 гривні, а продаж – 37,39 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,3 гривні, а продаж – 37,4 гривні.
Перші підсумки НБУ щодо керованої гнучкості
Як розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у листопаді відбулося поліпшення ситуації на валютному ринку порівняно з вереснем цього ж року:
- Обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі порівняно з вереснем – до 88 мільйонів доларів на день.
- Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 мільйонів доларів порівняно зі 128 мільйонами доларів у вересні.
Офіційний курс коливається у обидва боки, таким чином реагуючи на зміни на валютному ринку.
Відтак щодо ситуації на готівковому ринку, то Гелетій розповів, що гривня зміцнилася на 0,8% з початку листопада. Натомість різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%.