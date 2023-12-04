Официальный курс 4 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 4 декабря составляет 36,46 гривны за доллар. Доллар за выходные подорожал на 9 копеек.

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Что касается евро, то курс валюты снова подорожал. На сегодняшний день цена достигла 39,65 гривны, что на 7 копеек меньше, чем вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 5 декабря:

Доллар – 36,53 гривны,

Евро – 39,71 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 4 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 36,85 гривны , а продажа – 37,45 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 36,93 гривны , а продажа – 37,39 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,3 гривны, а продажа – 37,4 гривны.

Первые итоги НБУ по управляемой гибкости

Как рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в ноябре произошло улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем этого же года:

Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти в три раза по сравнению с сентябрем – до 88 миллионов долларов в день.

Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.

Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ Официальный курс колеблется в обе стороны таким образом, реагируя на изменения на валютном рынке.

Относительно ситуации на наличном рынке, Гелетий рассказал, что гривна укрепилась на 0,8% с начала ноября. Разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.