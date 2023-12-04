Официальный курс 4 декабря
За данным Нацбанка, официальный курс 4 декабря составляет 36,46 гривны за доллар. Доллар за выходные подорожал на 9 копеек.
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Что касается евро, то курс валюты снова подорожал. На сегодняшний день цена достигла 39,65 гривны, что на 7 копеек меньше, чем вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 5 декабря:
- Доллар – 36,53 гривны,
- Евро – 39,71 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 4 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 36,85 гривны, а продажа – 37,45 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 36,93 гривны, а продажа – 37,39 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,3 гривны, а продажа – 37,4 гривны.
Первые итоги НБУ по управляемой гибкости
Как рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в ноябре произошло улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем этого же года:
- Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти в три раза по сравнению с сентябрем – до 88 миллионов долларов в день.
- Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.
Официальный курс колеблется в обе стороны таким образом, реагируя на изменения на валютном рынке.
Относительно ситуации на наличном рынке, Гелетий рассказал, что гривна укрепилась на 0,8% с начала ноября. Разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.