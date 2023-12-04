Почему ЕС может не предоставить Украине денежную помощь
В издании Financial Times заявляют, что их источники сообщают о трудностях в достижении согласия между членами ЕС относительно предоставления финансовой помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо акцентирует, что затягивание в принятии таких судьбоносных решений недопустимо, сообщает 24 Канал.
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Очень важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, и чтобы мы, европейцы, играли в этом немаловажную роль.
Следует заметить. что спор внутри ЕС возник в момент, когда в США разразился конфликт в Конгрессе. Из-за этой ситуации уменьшилось финансирование Западом украинского бюджета. Дискуссии членов ЕС будут продолжаться до 14 декабря, тогда планируется новый саммит в Брюсселе.
Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вам придется взять на себя финансовую ответственность,
– акцентирует Де Кроо
Следует понимать, что споры среди членов ЕС – не новинка. Все правки в пакет помощи должны быть внесены перед началом саммита. К этому времени членам переговоров необходимо добиться определенного компромисса.
50 миллиардов евро от ЕС будут использованы в качестве системы грантов и займов для Украины. Программа продлится до 2027 года. Эта система должна заменить действующую макроэкономическую финансовую помощь для Украины.