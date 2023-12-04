Почему ЕС может не предоставить Украине денежную помощь

В издании Financial Times заявляют, что их источники сообщают о трудностях в достижении согласия между членами ЕС относительно предоставления финансовой помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо акцентирует, что затягивание в принятии таких судьбоносных решений недопустимо, сообщает 24 Канал.

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Александр Де Кроо Премьер-министр Бельгии Очень важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, и чтобы мы, европейцы, играли в этом немаловажную роль.

Следует заметить. что спор внутри ЕС возник в момент, когда в США разразился конфликт в Конгрессе. Из-за этой ситуации уменьшилось финансирование Западом украинского бюджета. Дискуссии членов ЕС будут продолжаться до 14 декабря, тогда планируется новый саммит в Брюсселе.

Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вам придется взять на себя финансовую ответственность,

– акцентирует Де Кроо

Следует понимать, что споры среди членов ЕС – не новинка. Все правки в пакет помощи должны быть внесены перед началом саммита. К этому времени членам переговоров необходимо добиться определенного компромисса.

50 миллиардов евро от ЕС будут использованы в качестве системы грантов и займов для Украины. Программа продлится до 2027 года. Эта система должна заменить действующую макроэкономическую финансовую помощь для Украины.

Заметьте! Значительное негативное влияние на финансовую помощь для Украины имеет Венгрия. Эта страна открыто демонстрирует пророссийские настроения.