Долар перетнув психологічну позначку та стрімко росте

Сьогодні курс долара перетнув психологічну позначку у 40 гривень на готівковому ринку. Скільки коштує валюта в обмінниках, банках та на чорному ринку 19 серпня та, яким прогнозовано буде курс долара, розповідаємо далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривні за долар при купівлі (+25 копійок проти 18 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,77 гривні за долар (+17 копійок).

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Євро банки купують за 40,20 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривня за євро (+19 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,50 г ривень (+10 копійок), а продають – за 40,88 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продають – за (+23 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,87 гривні (+2 копійки) та продаж – 41,30 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,66 гривні (+24 копійки), а продаж – 40,88 гривні (+27 копійок).

(+24 копійки), а продаж – (+27 копійок). Євро продають по 40,85 гривні (+5 копійок), а купують за 41,25 15 гривні (+10 копійок).

Яким буде курс у серпні

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку прогнозує, що курс долара до гривні найближчим тижнем коливатиметься в межах 39 – 41 гривень за долар.

Одним із стабілізуючих факторів стала активізація банків щодо пропозиції купівлі іноземної валюти за безготівкову гривню за "депозитною" схемою, що її не так давно відкрив Національний банк. Цей канал купівлі валюти є досить непоганою альтернативою для невеличких сум за рахунок суттєво меншого курсу купівлі,

– розповіла вона.

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