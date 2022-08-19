Курс валют в банках

По данным "Минфина", 19 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (+25 копеек против 18 августа ). В то время как продают валюту в банках за 40,77 гривны за доллар (+17 копеек).

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Евро банки покупают за 40,20 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны за евро (+19 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,50 г уровень (+10 копеек), а продают – за 40,88 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+23 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,87 гривны (+2 копейки) и продажа – 41,30 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,66 гривны (+24 копейки), а продажа – 40,88 гривны (+27 копеек).

(+24 копейки), а продажа – (+27 копеек). Евро продают по 40,85 гривны (+5 копеек), а покупают за 41,25 15 гривны (+10 копеек).

Каким будет курс в августе

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка прогнозирует, что курс доллара к гривне в ближайшую неделю будет колебаться в пределах 39 – 41 гривен за доллар.

Одним из стабилизирующих факторов стала активизация банков по предложению покупки иностранной валюты за безналичную гривну по "депозитной" схеме, недавно открывшейся Национальным банком. Этот канал покупки валюты является достаточно неплохой альтернативой для небольших сумм за счет существенно меньшего курса покупки,

– рассказала она.

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