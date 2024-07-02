Долар знову сягне нового максимуму

Нацбанк встановить курс долара на новому рівні. До цього офіційна валюта не сягала ще такої вартості. Водночас за минулу добу долар подорожчав на 19 копійок, а євро – аж на понад 40 копійок.

Офіційний курс 2 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,64 гривні за долар. Вартість долара виросла на 19 копійок проти 1 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,68 гривні, що на 42 копійки більше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 3 липня:

долар – 40,74 гривні,

євро – 43,69 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 2 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,20 гривні , а продаж – 40,90 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,78 гривні, а продаж – 40,87 гривні.

Скільки коштуватиме курс валюти у липні

Як розповів Олег Пендзин, представник Економічного дискусійного клубу, у липні не варто очікувати значних курсових коливань. Прогнозується, що долар коштуватиме десь 40,70 гривні.

Липень, я думаю, буде абсолютно спокійний, тому що Нацбанк, з одного боку, керує курсом, а з другого боку, він відповідає за інфляцію. Тому, чим слабший курс гривні, тим вища інфляція,

– пояснює Пендзин.

Експерт пояснює, що зараз інфляція в Україні має зрости через подорожчання електроенергії для населення та бізнесу. Водночас інфляція – це індекс росту споживчих цін. З одного боку, Нацбанк має відповідати за курс, а з другого боку, аби інфляція сильно не підскочила.

Наразі Нацбанк має 39 мільярдів валютних резервів. Це дозволить у разі потреби стримати курс національної валюти.

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