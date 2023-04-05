Готівковий курс практично на рівні офіційного у 36,6 гривні

За добу у банках суттєво подешевшав долар – на 40 копійок. Наразі там в середньому купують американську валюту по 36,90 гривень за долар.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (-40 копійок проти 4 квітня), а купити за 37,50 гривні (-40 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,03 гривні (-17 копійок), а продають в середньому за 40,77 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,91 гривні (-12 копійок), а продають – за 37,33 гривні (-16 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продають – за (-16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,17 гривні (-18 копійок), а продаж – 40,59 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,12 гривні (-11 копійок), а продаж – 37,30 гривні (-15 копійок).

(-11 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують по 40,33 гривні (+2 копійки), а продають за 40,55 гривні (-5 копійок).

Яким буде курс в перший тиждень квітня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що вірогідно цього тижня тимчасово посилиться попит на валюту на готівковому ринку з огляду на низький курс, який спровокує тимчасове зростання вартості долара.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, протягом тижня готівковий курс коливатиметься в межах 37,4 – 38,2 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко вважає, що в передвеликодній період гривня може зміцніти на 2 – 3%.