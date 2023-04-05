Готівковий курс практично на рівні офіційного у 36,6 гривні
За добу у банках суттєво подешевшав долар – на 40 копійок. Наразі там в середньому купують американську валюту по 36,90 гривень за долар.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 5 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (-40 копійок проти 4 квітня), а купити за 37,50 гривні (-40 копійок).
Актуально В Україні скасують фіксований курс долара: коли це станеться
- Готівкове євро банки купують за 40,03 гривні (-17 копійок), а продають в середньому за 40,77 гривні (-15 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 36,91 гривні (-12 копійок), а продають – за 37,33 гривні (-16 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,17 гривні (-18 копійок), а продаж – 40,59 гривні (+13 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,12 гривні (-11 копійок), а продаж – 37,30 гривні (-15 копійок).
- Євро купують по 40,33 гривні (+2 копійки), а продають за 40,55 гривні (-5 копійок).
Яким буде курс в перший тиждень квітня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що вірогідно цього тижня тимчасово посилиться попит на валюту на готівковому ринку з огляду на низький курс, який спровокує тимчасове зростання вартості долара.
На мою думку, протягом тижня готівковий курс коливатиметься в межах 37,4 – 38,2 гривні за долар.
А от банкір Герман Марченко вважає, що в передвеликодній період гривня може зміцніти на 2 – 3%.
У першій половині тижня курс залишатиметься на рівні 37,30 – 38,30 гривні за долар, 40 – 41 гривні за євро, а ближче до завершення тижня (7 – 8 квітня) – цілком допустиме плавне "передсвяткове" його зниження. Не виключено, що новий банківський понеділок почнеться з позначок 37,3 – 38 гривні за долар та 39,5 – 40,5 гривні за євро.