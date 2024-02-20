Долар від НБУ перетнув позначку в 38 гривень: на скільки виріс курс

Офіційні курси долара та євро рекордно виросли в ціні. Американська валюта додала в ціні на понад 30 копійок, а європейська перевалила за 41 гривню. Завтра передбачається знову ріст вартості.

Офіційний курс 20 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 20 лютого становив 38,28 гривні за долар. Вартість долара виросла на 31 копійку проти 19 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,24 гривні. Вартість виросла на 35 копійок за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 21 лютого:

долар – 38,47 гривні,

євро – 41,54 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 20 лютого долар становить:

У банках купівля становить 38 гривень, а продаж – 38,50 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,01 гривні , а продаж – 38,76 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,46 гривні, а продаж – 38,60 гривні.

Що буде з курсом найближчим часом

У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін розповів, що у березні очікуються гроші від Євросоюзу та від МВФ. Це сприятимуть поліпшенню платіжного балансу. А в НБУ дали зрозуміти, що готові зменшувати міжнародні резерви на 2 мільярди доларів на місяць.

Данило Монін Економічний експерт Швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень з підтримкою України й тому бачиться швидше курс близько 38 гривень на весну.

Відтак, експерт, прогнозу, що весною може триматися позначки

Водночас Монін зауважує, що для бюджету України вигідніший вищий курс. Крім того, економіст пояснює, що до приходу коштів з Європи, курс в Україні може рости. Втім Нацбанк зможе загладити попит, відповідно не сильно послаблюватиме курс гривні.