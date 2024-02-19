Чому можуть ввести обмеження на перекази

Нагадуємо, що в Нацбанку працюють над тим, щоб ввести певні обмеження щодо карткових переказів. Це стосуватиметься бізнесу та фізичних осіб.

Про це стало відомом зі слів заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової під час конференції "Фінанси для бізнесу під час війни".

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На сьогодні в Україні існує лише ліміт на переказ коштів в іноземній валюті за кордон. Таке обмеження становить 100 тисяч гривень на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи-клієнта банку.

Таке ймовірне запровадження обмежень пояснив експерт Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом. Він розповів, що в Україні можуть бути певні проблеми з фінансуванням, адже в США ще досі не прийняли рішення щодо програми.

Шевчишин каже, що є великий ризик, що військова допомога ще надходитиме, однак фінансової може не бути.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Потрібно шукати альтернативні джерела економії, або кращі адміністративні податки, або зменшити тіньові операції. І обмеження касових операцій, на мій погляд, якраз це тіньова сторона.

На кого це вплине

За словами Шевчишина, на більшість населення такі ймовірні обмеження не впливатимуть. Втім це вплине на тих, хто займається махінаціями та не платять податки. Йдеться про різних ухилянтів, гральний бізнес тощо. Щодо обмежених сум інформації поки немає.

Втім експерт пояснює, що кожна картка має два ліміти. І банк відстежує ці ліміти.

Верхній ліміт – 400 тисяч гривень щомісяця, а щодня – 80 тисяч гривень.

Плюс до цього, кожен банк має свої внутрішні правила роботи. Якщо цей рахунок дуже підозрілий, підпадає під можливі операції, він також може бути обмежений у використанні саме на рівні банку. Не Нацбанку, а комерційного банку,

– додає Шевчишин.

Для яких рахунків буде обмеження

Шевчишин зауважує, що комерційний банк має всі можливості для обмеження підозрілих операцій на рахунках.

На які рахунки накладатимуть обмеження Йдеться про нові рахунки, які особи відкрили у банках. Водночас на рахунки систематично надходять чи "виходять" гроші, але попри це вони майже не використовуються на купівлю в магазинах чи щось інше. Тобто такі рахунки виключно транзитні.

Нацбанк, своєю чергою, теж може накласти додаткові вимоги щодо підозрілих операцій на рахунку. Вони будуть блокуватися чи обмежуватись.