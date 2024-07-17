Долар продовжує рости вгору

На готівковому ринку американська валюта не припиняє дорожчати. За останню добу ціна долара виросла найсуттєвіше в банках та на чорному ринку. Тенденцію на зростання підхопило і євро.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41 гривню (+20 копійок проти 16 липня), а продаж – 41,60 гривні (+30 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,70 гривні (+15 копійок), а продаж – у середньому за 45,40 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (+20 копійок), а продаж – 41,65 гривні (+20 копійок).

(+20 копійок), а продаж – (+20 копійок). Євро купують за 45,20 гривні (+20 копійок), а продають за 45,40 гривні (+11 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,96 гривні (-9 копійок), а продають – за 41,73 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають – за (+17 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,86 гривні (+7 копійок), а продаж – 45,73 гривні (+20 копійок).

Ситуація на валютному ринку

Банкір Сергій Мамедов розповів, що монетарна політика, яку здійснює НБУ, є достатньо ефективною. Крім того, ця стратегія не викликає занепокоєння, відносно подальшої долі національної валюти.

Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку До кінця року ми ще побачимо курсові зміни, адже ринок живий і з досить активними гравцями, головним серед яких є Національний банк України. Саме тому на валютному ринку є малоймовірними якісь катаклізми, що зведуть нанівець здобутки монетарної політики.

Середньозважений курс долара цього року очікується на рівні 40,70 гривні.

Мамедов прогнозує, що наприкінці 2024 року це значення може сягнути аж 42,10 гривні. Він наголосив, що найбільше на валютний ринок впливатиме перебіг війни.

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