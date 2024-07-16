Курс валют у банках
- Станом на ранок 16 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,80 гривні (+5 копійок проти 15 липня), а продаж – 41,30 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,55 гривні (+30 копійок), а продаж – у середньому за 45,10 гривні (+20 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,30 гривні (+25 копійок), а продаж – 41,45 гривні (+30 копійок).
- Євро купують за 45 гривень (+25 копійок), а продають за 45,29 гривні (+34 копійки).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар у середньому за 41,05 гривні (+30 копійок), а продають – за 41,55 гривні (+24 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 44,85 гривні (+36 копійок), а продаж – 45,35 гривні (+7 копійок).
Які тенденції на ринку валют
Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, цього тижня на валютному ринку слід очікувати підвищеної волатильності.
Подолання психологічної позначки 41,0 гривні за долар у безготівковому сегменті спонукає імпортерів прискорити закупівлю валюти, а експортерів, навпаки, зайняти вичікувальну позицію.
Водночас Золотько додає, що на готівковому ринку наразі немає потенціалу для суттєвого зростання курсу долара.