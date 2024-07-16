Курс валют у банках

Станом на ранок 16 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,80 гривні (+5 копійок проти 15 липня), а продаж – 41,30 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,55 гривні (+30 копійок), а продаж – у середньому за 45,10 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,30 гривні (+25 копійок), а продаж – 41,45 гривні (+30 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (+30 копійок). Євро купують за 45 гривень (+25 копійок), а продають за 45,29 гривні (+34 копійки).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 41,05 гривні (+30 копійок), а продають – за 41,55 гривні (+24 копійки), за даними finance.ua.

(+30 копійок), а продають – за (+24 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,85 гривні (+36 копійок), а продаж – 45,35 гривні (+7 копійок).

Які тенденції на ринку валют

Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, цього тижня на валютному ринку слід очікувати підвищеної волатильності.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Подолання психологічної позначки 41,0 гривні за долар у безготівковому сегменті спонукає імпортерів прискорити закупівлю валюти, а експортерів, навпаки, зайняти вичікувальну позицію.

Водночас Золотько додає, що на готівковому ринку наразі немає потенціалу для суттєвого зростання курсу долара.

Зверніть увагу! Протягом тижня курс коливатиметься в діапазоні 40,8 – 41,3 гривні за долар.

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