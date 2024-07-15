Десять стабільних валют у світі

Вартість валюти визначається станом економіки, золотовалютним запасом і торговими відносинами країни. Стабільні валюти зазвичай належать країнам з розвиненою економікою, незалежно від розмірів держави.

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До десятки стабільних валют світу можна віднести такі:

Швейцарський франк (CHF) : Відома своїми надійними банками, Швейцарія підтримує стабільність валюти навіть під час світових криз.

: Відома своїми надійними банками, Швейцарія підтримує стабільність валюти навіть під час світових криз. Кувейтський динар (KWD) : Позиції цієї валюти зумовлені високими макроекономічними показниками та стабільністю нафтової галузі.

: Позиції цієї валюти зумовлені високими макроекономічними показниками та стабільністю нафтової галузі. Бахрейнський динар (BHD) : Валюта міцна завдяки експорту нафти й вільній економіці, що приваблює інвесторів.

: Валюта міцна завдяки експорту нафти й вільній економіці, що приваблює інвесторів. Оманський ріал (OMR) : Процвітаюча економіка без безробіття і жебраків, стабільний експорт нафти.

: Процвітаюча економіка без безробіття і жебраків, стабільний експорт нафти. Японська ієна (JPY) : Високий рівень життя і стабільна економіка роблять її однією з найперспективніших валют.

: Високий рівень життя і стабільна економіка роблять її однією з найперспективніших валют. Фунт стерлінгів (GBP) : Вища вартість порівняно з доларом робить фунт важливим гравцем на світовому валютному ринку.

: Вища вартість порівняно з доларом робить фунт важливим гравцем на світовому валютному ринку. Євро (EUR) : Валюта 19 країн, яка зберігає свій статус попри економічні виклики.

: Валюта 19 країн, яка зберігає свій статус попри економічні виклики. Американський долар (USD) : Очолює список світових валют, на нього припадає 90% всіх фінансових угод на біржах.

: Очолює список світових валют, на нього припадає 90% всіх фінансових угод на біржах. Шведська крона (SEK) : Стійка і надійна валюта, підтримувана стабільною економікою Швеції.

: Стійка і надійна валюта, підтримувана стабільною економікою Швеції. Австралійський долар (AUD): Популярний у світі завдяки стабільності економіки Австралії та незалежності від світових криз.

Нагадаємо! Офіційний курс долара в Україні перевищив психологічний бар'єр у 41 гривню. Очікується, що ціна валюти залишатиметься в цьому діапазоні. Курс євро також досягнув рекордного рівня і, ймовірно, продовжуватиме зростати.