Десять стабильных валют в мире

Стоимость валюты определяется состоянием экономики, золотовалютным запасом и торговыми отношениями страны. Стабильные валюты обычно принадлежат странам с развитой экономикой, независимо от размеров государства.

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К десятке стабильных валют мира можно отнести следующие:

  • Швейцарский франк (CHF): Известная своими надежными банками, Швейцария поддерживает стабильность валюты даже во время мировых кризисов.
  • Кувейтский динар (KWD): Позиции этой валюты обусловлены высокими макроэкономическими показателями и стабильностью нефтяной отрасли.
  • Бахрейнский динар (BHD): Валюта прочная благодаря экспорту нефти и свободной экономике, что привлекает инвесторов.
  • Оманский риал (OMR): Процветающая экономика без безработицы и нищих, стабильный экспорт нефти.
  • Японская иена (JPY): Высокий уровень жизни и стабильная экономика делают ее одной из самых перспективных валют.
  • Фунт стерлингов (GBP): Более высокая стоимость по сравнению с долларом делает фунт важным игроком на мировом валютном рынке.
  • Евро (EUR): Валюта 19 стран, которая сохраняет свой статус несмотря на экономические вызовы.
  • Американский доллар (USD): Возглавляет список мировых валют, на него приходится 90% всех финансовых сделок на биржах.
  • Шведская крона (SEK): Устойчивая и надежная валюта, поддерживаемая стабильной экономикой Швеции.
  • Австралийский доллар (AUD): Популярный в мире благодаря стабильности экономики Австралии и независимости от мировых кризисов.