Десять стабильных валют в мире
Стоимость валюты определяется состоянием экономики, золотовалютным запасом и торговыми отношениями страны. Стабильные валюты обычно принадлежат странам с развитой экономикой, независимо от размеров государства.
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К десятке стабильных валют мира можно отнести следующие:
- Швейцарский франк (CHF): Известная своими надежными банками, Швейцария поддерживает стабильность валюты даже во время мировых кризисов.
- Кувейтский динар (KWD): Позиции этой валюты обусловлены высокими макроэкономическими показателями и стабильностью нефтяной отрасли.
- Бахрейнский динар (BHD): Валюта прочная благодаря экспорту нефти и свободной экономике, что привлекает инвесторов.
- Оманский риал (OMR): Процветающая экономика без безработицы и нищих, стабильный экспорт нефти.
- Японская иена (JPY): Высокий уровень жизни и стабильная экономика делают ее одной из самых перспективных валют.
- Фунт стерлингов (GBP): Более высокая стоимость по сравнению с долларом делает фунт важным игроком на мировом валютном рынке.
- Евро (EUR): Валюта 19 стран, которая сохраняет свой статус несмотря на экономические вызовы.
- Американский доллар (USD): Возглавляет список мировых валют, на него приходится 90% всех финансовых сделок на биржах.
- Шведская крона (SEK): Устойчивая и надежная валюта, поддерживаемая стабильной экономикой Швеции.
- Австралийский доллар (AUD): Популярный в мире благодаря стабильности экономики Австралии и независимости от мировых кризисов.