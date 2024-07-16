Курс валют в банках
- По состоянию на утро 16 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,80 гривны (+5 копеек против 15 июля), а продажа – 41,30 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 44,55 гривны (+30 копеек), а продажа – в среднем за 45,10 гривны (+20 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,30 гривны (+25 копеек), а продажа – 41,45 гривны (+30 копеек).
- Евро покупают за 45 гривен (+25 копеек), а продают за 45,29 гривны (+34 копейки).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 41,05 гривны (+30 копеек), а продают – за 41,55 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 44,85 гривны (+36 копеек), а продажа – 45,35 гривны (+7 копеек).
Какие тенденции на рынке валют
Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, на этой неделе на валютном рынке следует ожидать повышенной волатильности.
Преодоление психологической отметки 41,0 гривны за доллар в безналичном сегменте побуждает импортеров ускорить закупку валюты, а экспортеров, наоборот, занять выжидательную позицию.
В то же время Золотько добавляет, что на наличном рынке пока нет потенциала для существенного роста курса доллара.