НБУ підвищить курси валют незабаром

Після вихідних Нацбанк дещо опустив курс долара, а курс євро натомість підвищив. Водночас завтра, 17 грудня, обидві валюти зазнають чимало росту ціни.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,60 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок проти 13 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,73 гривні. Тобто ціна виросла на 3 копійки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 17 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,74 гривні,

євро – 43,80 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 16 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні, продаж – по 41,92 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 41,95 гривні, продаж – по 41,99 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 41,70 гривні, продаж – 42,10 гривні.

Які курси валют прогнозують на ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що найближчими днями тиск на гривню залишатиметься посиленим насамперед через сезонний чинник.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Імпортери поспішають із проплатою за контрактами, населення реагує на зростання курсу збільшенням попиту. Однак попри підвищену волатильність, загалом ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою.

За прогнозами Золотько, вартість готівкової валюти протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,70 – 42,20 гривні за долар.

Крім того, як додає Золотько, регулятор дав сигнал ринку щодо готовності стримувати надмірні курсові рухи на валютному ринку. Усе це для того, щоб не додавати тиску на інфляцію.