Курс росте вгору: на якому рівні офіційний долар на сьогодні
З вчорашнього дня офіційний курс долара почав дорожчати. Ріст ціни несуттєвий, втім прогнозується, що завтра ціна виросте ще більше.
Яким є офіційний курс 14 листопада
За даними Нацбанку, офіційний курс 14 листопада становив 36,16 гривні за долар. За минулу добу курс виріс на 9 копійок.
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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,59 гривні. Ціна теж зросла – на 5 копійок, порівняно з курсом вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 15 листопада:
- Долар – 36,31 гривні,
- Євро – 38,93 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 14 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 37,35 гривні, а продаж – 37,8 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,59 гривні, а продаж – 37,9 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,72 гривні, а продаж – 37,84 гривні.
Що буде з доларом цього тижня
Як розповідає 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня прогнозується, що безготівковий курс долара на ВРУ буде помірно зростати.
Щодо готівкового ринку, то курсовий розрив з безготівковим залишається досить великим, що не дає приводів говорити про подальше суттєве здорожчання долара.
За прогнозами експертки, курс може коливатися в межах коридору 37,4 – 37,9 гривні за долар.
До речі, зміцнення курсу нацвалюти був викликаний:
- з одного боку – зменшенням попиту з боку імпортерів,
- з іншого – збільшенням пропозиції з боку експортерів.