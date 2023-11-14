Яким є офіційний курс 14 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 14 листопада становив 36,16 гривні за долар. За минулу добу курс виріс на 9 копійок.

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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,59 гривні. Ціна теж зросла – на 5 копійок, порівняно з курсом вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 15 листопада:

Долар – 36,31 гривні,

Євро – 38,93 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 14 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,35 гривні , а продаж – 37,8 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,59 гривні , а продаж – 37,9 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,72 гривні, а продаж – 37,84 гривні.

Що буде з доларом цього тижня

Як розповідає 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня прогнозується, що безготівковий курс долара на ВРУ буде помірно зростати.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щодо готівкового ринку, то курсовий розрив з безготівковим залишається досить великим, що не дає приводів говорити про подальше суттєве здорожчання долара.

За прогнозами експертки, курс може коливатися в межах коридору 37,4 – 37,9 гривні за долар.

До речі, зміцнення курсу нацвалюти був викликаний:

з одного боку – зменшенням попиту з боку імпортерів,

з іншого – збільшенням пропозиції з боку експортерів.

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