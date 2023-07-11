Ризики є: які фактори можуть розвернути курс у бік зростання

Під кінець літа можна очікувати серйозне коливання курсу долара, яке буде спричинене декількома чинниками. Проте насамперед усе залежатиме від рішень НБУ.

Коли чекати коливання курсу

Найближчим часом сильних коливань курсу долара чекати не варто, але уже в кінці наступного місяця валюта може почати "хитатися" в діапазоні 1 гривні, розповів для 24 Каналу, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Скажемо так, є перспектива коливань, але ми її не очікуємо найближчий тиждень. Ці коливання будуть визначені якраз проблемами з зерновою угодою, блокуванням портів, проблемами з експортним притоком валюти й саме це в майбутньому призведе до того, що потрібно буде переглядати курс оскільки погіршиться баланс. Я б передбачав, що ми стикнемося з цією проблемою до кінця літа, але головним чинником цього руху будуть наступні дії НБУ

Він вважає, що перші зміни ми побачимо саме на банківському секторі. Нині основні обмінні операції проходять через банківську систему, а не обмінники, до того ж ринок контролюється регулятором.

Я передбачаю, що оце розширення спреду поточне, це саме те, що буде передувати цьому підвищенню курсу, але банки й НБУ ще не готові до цього, тим паче, що у нас змінилися правила гри на паливному ринку. Тож може щось зміниться у позитивну сторону і будуть додаткові бюджетні надходження,

– зауважив аналітик.

Який курс долара 11 липня

Курс купівлі долара в обмінниках просів на 11 копійок протягом доби. Натомість продаж у банках та чорному ринку зріс на 2 – 5 копійок. В цілому ситуація досі залишається стабільною.