Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (без змін проти 7 липня), а продаж – 37,35 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,87 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,32 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продаж – (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,47 гривні (+2 копійки), а продаж – 41 гривня (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні (без змін), а продаж – 37,20 гривні (-3 копійки).

(без змін), а продаж – (-3 копійки). Євро купують по 40,74 гривні (+12 копійок), а продають за 40,90 гривні (+11 копійок).

Що буде з доларом цього тижня

У розмові з 24 Каналом Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, спрогнозував, що цього тижня не варто очікувати суттєвих змін щодо курсу, адже коливання будуть стабільними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас коридор допустимих коливань поки що залишиться без змін – це 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро.

Він додав, що допустимі коливання долара та євро "посунуться" в бік офіційного курсу – до 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро.



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