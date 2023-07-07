Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 7 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (без змін проти 6 липня), а продаж – 37,35 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (без змін), а продають в середньому за 41 гривню (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,67 гривні (-22 копійки), а продаж – 37,31 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,37 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,92 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні (без змін), а продаж – 37,23 гривні (+2 копійки).
- Євро купують по 40,62 гривні (без змін), а продають за 40,79 гривні (-2 копійки).
Прогноз долара на наступний тиждень
У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розповів про те, що особливих змін на готівковому ринку наступного тижня не слід очікувати.
Відтак долар коливатиметься ближче до 37 гривень, але періодично "пірнатиме" й до рівня офіційного курсу. Водночас євро навпаки коливатиметься вище позначки в 41 гривню.
Коридор допустимих коливань поки що залишиться без змін – це 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро. Інші характеристики готівкового ринку залишаться більш-менш сталими.