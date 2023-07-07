Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (без изменений против 6 июля), а продажа – 37,35 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41 гривну (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,67 гривны (-22 копейки), а продажа – 37,31 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,37 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,92 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны (без изменений), а продажа – 37,23 гривны (+2 копейки).

(без изменений), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 40,62 гривны (без изменений), а продают за 40,79 гривны (-2 копейки).

Прогноз доллара на следующую неделю

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рассказал о том, что особых изменений на наличном рынке на следующей неделе не следует ожидать.

Следовательно, доллар будет колебаться ближе к 37 гривен, но периодически будет "нырять" и до уровня официального курса. В то же время, евро наоборот будет колебаться выше отметки в 41 гривну.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Коридор допустимых колебаний пока останется без изменений – это 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро. Остальные характеристики наличного рынка останутся более или менее устойчивыми.

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