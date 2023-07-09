Чи може змінитися курс

Тарас Лєсовий, начальний департаменту казначейства Глобус Банку, у розмові з 24 Каналом розповів, що зниження облікової ставки на 1 – 2 відсоткові пункти у липні чи вересні цілком можливо може змінити кон’юнктуру готівкового ринку.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Кордони допустимих коливань долара та євро "посунуться" в бік офіційного курсу – до 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро.

Через це тенденція до поступового скорочення різниці між роздрібним та офіційним курсами тяжітиме до мінімуму – 0,5 – 1%.

За словами банкіра "дорожня карта" Нацбанку з поступової лібералізації валютного регулювання, що свідчить про впевненість регулятора у майбутньому не лише міцної гривні, а й економіки в цілому.

Долар у період з 10 по 16 липня

Як каже співрозмовник на наступний тиждень не варто очікувати суттєвих змін щодо курсу. Будуть характерні коливання ближче до 37 гривень, але подекуди долар "пірнатиме" й до офіційного курсу. Євро ж коливатиметься вище позначки в 41 гривню.

Водночас коридор допустимих коливань поки що залишиться без змін – це 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро,

– каже Лєсовий.

Втім інші характеристики готівкового ринку залишаться більш-менш сталими.