Долар сягнув нової позначки: як змінилася валюта

Офіційний долар перевалив за понад 39 гривень за останню добу. Очікується, що завтра, 12 квітня, ціна надалі ростиме. Водночас євро чекає суттєвий спад вартості.

Офіційний курс 11 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,02 гривні за долар. Вартість долара виросла на 3 копійки проти 10 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,36 гривні, що на 1 копійку більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 12 квітня:

долар – 39,16 гривні,

євро – 42,01 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 11 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,90 гривні, а продаж – 39,37 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,68 гривні , а продаж – 39,43 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,30 гривні, а продаж – 39,38 гривні.

Яким буде курс

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що ймовірність того, що на готівковому ринку виникне підвищений попит, чи пропозиція, мала. Це стосується періоду перед Великоднем.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наразі не можна виключати можливості періодичних сплесків покупців, які можуть викликати геть різні чинники, від суто "воєнних", до "курсової вигоди". Ще важливий момент, який стосується головним чином щоденних курсових змін чи "конкуренції" курсів на готівковому ринку.

За словами банкірка, на наступний тиждень долар на міжбанку та на готівковому ринку будуть в однакових цінових межах – 39 – 40 гривень за долар. Щодо євро, то на міжбанку очікується діапазон 42 – 43,5 гривні за євро, а на готівковому ринку – 41 – 43,5 гривні за євро.

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