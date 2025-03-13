Долар виріс, а євро опустилося: НБУ встановив курси валют
- Офіційний курс долара США зростає до 41,50 гривні, а євро знижується до 45,16 гривні.
- Прогнозується, що на наступному тижні курс долара буде в межах 41,40 – 42 гривні, а євро – 44,50 – 45,50 гривні.
Чи не вперше за деякий час офіційний долар США показав ріст валюти, а офіційне євро навпаки спад. Крім того, НБУ очікує, що 14 березня європейська валюта знову опуститься до рівня в 45 гривень, натомість американська валюта дещо подорожчає.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок проти 12 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45,16 гривні. Тобто ціна впала на 5 копійок.
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Станом на 14 березня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,52 гривні,
- євро – 45 гривень.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 13 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,25 гривні, продаж – по 41,85 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,66 гривні, продаж – по 41,64 гривні,
- станом на 9 березня, в обмінниках: купівля – по 41,30 гривні, продаж – по 41,75 гривні.
На якому рівні будуть курси валют з нового робочого тижня
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курси валют наступного тижня не здивують різкими змінами. Таким чином, долар перебуватиме на рівні 41,40 – 42 гривні, а євро на рівні 44,50 – 45,50 гривні.
По-перше, на ринку діятиме режим "керованої гнучкості", що унеможливлює різкі курсові "стрибки". По-друге, вжиті монетарні заходи на підтримку міцності гривні та притишення зростання цін позначаться на курсових коливаннях.
Крім того, Лєсовий додає, що матиме вплив й сезонний фактор підвищеної пропозиції, а також мінімальна різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку. Подекуди готівкові курси навіть можуть бути дещо нижчими за безготівкові.