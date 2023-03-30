Долар стрімко наближається до 37 гривень: де сьогодні найвигідніший курс

Курс долара на готівковому ринку стрімко знижується. В банках американська валюта за добу знизилась на 20 копійок, а в обмінниках долар вже по 37,50 гривень.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,55 гривні (-20 копійок проти 29 березня), а купити за 38,15 гривні (-17 копійок).

Актуально В Україні скасують фіксований курс долара: коли це станеться

Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,50 гривні (+2 копійки), а продають – за 37,92 гривні (-31 копійка), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (-31 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,95 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,73 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,88 гривні (-13 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-13 копійок). Євро купують по 40,65 гривні (-5 копійок), а продають за 40,86 гривні (-14 копійок).

Який курс прогнозують банкіри цього тижня

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня: курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні, а євро – 40 – 41 гривні.

Також банкір, у коментарі 24 Каналу додав, що в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються.

Банкірка Анна Золотько розповіла, що цей тиждень вважається перехідним. Таким "березнево-квітковим" періодом можуть скористатися учасники ринку, які спекулятивно налаштовані.