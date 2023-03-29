Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 29 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,75 гривні (-25 копійок проти 28 березня), а купити за 38,32 гривні (-15 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,20 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,48 гривні (-21 копійка), а продають – за 38,23 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,62 гривні (-2 копійка), а продаж – 41,05 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,80 гривні (-30 копійок), а продаж – 38,01 гривні (-24 копійки).

Євро купують по 40,70 гривня (-20 копійок), а продають за 41 гривню (-20 копійок).

Що буде з курсом до кінця року

За прогнозами Concorde Capital середній курс у 2023 році може бути на рівні офіційного.

Середній кус долара буде на рівні 36,6 гривні, а міжнародні резерви НБУ складатимуть 30,8 мільярда доларів.

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Водночас у коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цей тиждень вважається перехідним. Таким "березнево-квітковим" періодом можуть скористатися учасники ринку, які спекулятивно налаштовані.

Я очікую на невелике посилення волатильності на готівковому ринку. Курс долара, на мою думку, коливатиметься в діапазоні 38 – 38,8 гривні за долар,

– додала Анна Золотько.