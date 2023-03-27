Ситуація на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що учасники ринку робили кілька спроб розвернути курсовий тренд, але зрештою це їм не вдалося – курс стабілізувався на рівні 38,30 – 38,35 гривні за долар й утримувався у дуже вузькому коридорі до кінця тижня.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Згідно з офіційною статистикою НБУ, у першій половині минулого тижня спостерігалося помітне скорочення негативного сальдо операцій фізосіб з іноземною валютою до 13 – 15 мільйонів доларів на день. Для порівняння, у січні – лютому в аналогічні періоди показник складав 21 – 24 мільйонів доларів.

Банкірка підкреслює, на тиждень, що почався, припадає перехідна дата, а відтак й період виплати українцям зарплат. Цим чинником неодмінно спробують скористатися спекулятивно налаштовані учасники ринку.

Яким буде курс долара цього тижня

Щоправда, через знижений попит на валюту та значну популярність серед українців купівлі валюти з розміщенням на тримісячних депозитах, навряд чи можна прогнозувати більш-менш суттєве зростання курсу, вважає Золотько.

Тож цього тижня я очікую на невелике посилення волатильності на готівковому ринку. Курс долара, на мою думку, коливатиметься в діапазоні 38 – 38,8 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу додав, що в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня: курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні, а євро – 40 – 41 гривні.

Готівковий курс 27 березня