Ситуация на наличном рынке

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что участники рынка предпринимали несколько попыток развернуть курсовой тренд, но в конце концов это им не удалось – курс стабилизировался на уровне 38,30 – 38,35 гривны за доллар и удерживался в очень узком коридоре до конца недели.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Согласно официальной статистике НБУ, в первой половине прошлой недели наблюдалось заметное сокращение отрицательного сальдо операций физлиц с иностранной валютой до 13 – 15 миллионов долларов в день. Для сравнения, в январе – феврале в аналогичные периоды показатель составлял 21 – 24 миллиона долларов.

Банкирша подчеркивает, на начавшуюся неделю приходится переходная дата, а следовательно и период выплаты украинцам зарплат. Этим фактором обязательно попытаются воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.

Каким будет курс доллара на этой неделе

Правда, из-за сниженного спроса на валюту и значительной популярности среди украинцев покупки валюты с размещением на трехмесячных депозитах, вряд ли можно прогнозировать более или менее существенный рост курса, считает Золотько.

Поэтому на этой неделе я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, по моему мнению, будет колебаться в диапазоне 38 – 38,8 гривны за доллар,

– прогнозирует банкирша.

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Канала добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В последние дни марта и в начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.

Наличный курс 27 марта