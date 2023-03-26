Ситуация на валютном рынке

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, что главным "маркером" дальнейшей стабильности можно считать политику НБУ по официальному курсу валют.

К теме Каким будет курс доллара в последнюю неделю марта

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Регулятор тщательно взвешивает каждый свой шаг и достигнутая стабильность очень важна для экономики в условиях военного положения.

В апреле на валютный рынок будет влиять ряд важных факторов, это:

размер макрофинансовой помощи от США, ЕС, Великобритании и других партнеров (напомню, что за январь – февраль Украина получила более 6,3 миллиарда долларов);

экспортные поступления валюты в результате продажи зерна, металлопродукции и прочее, потенциальное расширение перечня экспортируемых товаров и продукции;

политика правительства, направленная на стимулирование экономического развития страны (налоговая и социальная политика, стратегия развития ВПК, строительной отрасли и т.п.);

размер инфляции (фактический уровень потребительских цен в связи с размером доходов граждан);

объем международной военно-технической помощи по преодолению последствий войны.

Банкир отмечает, что на валютный рынок и в дальнейшем будет влиять ход боевых действий и успехи ВСУ в освобождении оккупированных территорий. Это определит настроение бизнеса, его возможности для развития, а также психологическое состояние общества. "Понимаем, что скорейшее освобождение страны от врага является сейчас для украинцев наибольшим желанием", – добавляет Марченко.

Могу ли сравняться официальный курс и наличный

В последнее время, на фоне февральского укрепления гривны на 5%, распространяется информация о дальнейшем постепенном "сближении" курсов валют, что может повлиять на валютный рынок. Речь идет о том, что вместо существующих трех курсов – официального, коммерческих банков и курса в обменных пунктах – курсы валют наконец-то могут "объединить", отменив фиксированный курс (т.е. официальное регулирование).

Справка: 28 февраля наличный курс резко обрушился за сутки в пределах гривны и преодолел психологическую отметку в 39 гривен за доллар, в последующие дни приближаясь к 38 гривнам.

Во время разговора с 24 Каналом Марченко напоминает, что в "пиковом" месяце 2022 года разница между минимальным курсом (официальным курсом НБУ, который до сих пор сохраняется на уровне 36,6 гривны за доллар и 38 гривны за евро) и максимальным – наличным курсом в обменных пунктах, достигала в среднем 5 – 6 гривен (разница в 19 – 20%).

Но уже к концу марта разница между минимальным и максимальным (наличным) курсами составляет 1,5 – 2 гривны за доллар и свыше 2 гривны за евро. В то же время о чем неоднократно заявляло руководство НБУ, дальнейшая тенденция к "унификации" или соединению курсов в один может произойти только при благоприятных экономических условиях,

– рассказывает банкир.

Он добавляет, что очевидно, что регулятор достаточно тщательно взвешивает все риски и внимательно анализирует возможные последствия такого шага. Но мы можем предположить, что в ближайшие недели курсовая либерализация на валютном рынке маловероятна. Это может произойти как следствие определенных положительных экономических процессов в стране.

Расходы на оборонную сферу

Отдельно следует сказать об увеличении расходов на оборону. Глава НБУ заверил, что увеличение расходов не повлечет за собой дополнительную эмиссию гривны (то есть, это не станет дополнительным "раздражителем" инфляции).

И наоборот: такой шаг принимается в тесном контакте с Министерством финансов Украины и миссией МВФ. По словам главы НБУ, это станет возможным благодаря активизации внутреннего рынка заимствований, а также привлечению международного финансирования (кредитные программы, макрофинансовая помощь).

Каким будет курс доллара в апреле

В целом, по мнению Марченко, ситуация на валютном рынке в апреле будет оставаться достаточно стабильной с небольшой потенциальной проекцией к экономическому росту.

Наличный курс валют будет находиться в установившихся с марта границах: это 37,8 – 38,8 гривны за доллар и 40 – 41 гривны за евро с незначительными ситуативными колебаниями (до 30 – 50 копеек), но в указанных пределах,

– прогнозирует банкир.

Наличный курс 24 марта