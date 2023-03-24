Ситуация на наличном рынке
В последние дни марта и в начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут несколько измениться по отношению к предыдущей неделе, отметил в комментарии 24 Каналу банкир Герман Марченко.
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По мнению банкира, главными и неизменными факторами курсовой стабильности уже несколько месяцев являются:
- сохранение стабильного курса валют;
- экспортные поступления за продажу зерна, ведь "зерновое соглашение" продлено еще на 4 месяца,
- мощная финансовая помощь от международных партнеров,
- умеренная инфляция (за январь – февраль она составила всего 1,5%),
- баланс между спросом и предложением на наличном рынке как вследствие конвертационных депозитных программ, так и через своевременные валютные интервенции.
Конечно, любое обострение на фронте или вероятные ракетные обстрелы в определенной степени придают общественной нервозности, но на опыте нескольких месяцев можно сделать вывод, что этот фактор не прочный, многодневный и по большому счету не способен нарушить установленные экономические тренды.
Каким будет курс на следующей неделе
По мнению Марченко, в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются:
- колебания между курсом покупки и продажи не будут превышать 15 – 20 копеек за доллар и 20 – 30 копеек за евро, что является хорошим признаком прочного рынка;
- текущие колебания наличного курса (в течение 1 банковского дня) будут в среднем на уровне 30 копеек – без чрезмерных взлетов или резких падений.
Наличный курс будет в своем новом экономически обоснованном "фарватере": 3 7,8 – 38,8 гривны за доллар, 40 – 41 гривны за евро,
– прогнозирует Марченко.
Какой наличный курс сегодня
- 24 марта наличный доллар в банках можно продать в среднем за 38,10 гривны (-10 копеек против 23 марта), а купить за 38,60 гривны (-8 копеек).
- В обменниках покупают доллар в среднем за 38,20 гривны (без изменений), а продают – за 38,52 гривны (-8 копеек).
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,35 гривны (+5 копеек), а продажа – 38,46 гривны (+1 копейка).