Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,10 гривны (-10 копеек против 23 марта), а купить за 38,60 гривны (-8 копеек).

К теме Курс доллара и евро: ожидать ли резкого скачка на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 40,70 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 41,50 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,20 гривны (без изменений), а продают – за 38,52 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают – за (-8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,15 гривны (+20 копеек), а продажа – 41,57 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,35 гривны (+5 копеек), а продажа – 38,46 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 41,17 гривны (+9 копеек), а продают за 41,47 гривны (+3 копейки).

Что прогнозировали банкиры на этой неделе

Анна Золотько считала на этой неделе разнонаправленное движение курса. "При этом стоимость американской валюты, по моему мнению, будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар", – прогнозировала банкирша.

Банкир Герман Марченко прогнозировал, что на этой неделе на наличном рынке курс будет в рамках 38-39 гривен за доллар и 40-41 гривен за евро.

Что будет с курсом на следующей неделе

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В последние дни марта и начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.

Также банкир, в комментарии 24 Каналу добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.