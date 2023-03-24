Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 24 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,10 гривні (-10 копійок проти 23 березня), а купити за 38,60 гривні (-8 копійок).

До теми Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 40,70 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,20 гривні (без змін), а продають – за 38,52 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продають – за (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,15 гривні (+20 копійок), а продаж – 41,57 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,35 гривні (+5 копійок), а продаж – 38,46 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 41,17 гривні (+9 копійок), а продають за 41,47 гривні (+3 копійки).

Що прогнозували банкіри цього тижня

Анна Золотько вважала цього тижня різнонаправлений рух курсу. "При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар", – прогнозувала банкірка.

Банкір Герман Марченко прогнозував, що цього тижня на готівковому ринку курс буде в рамках 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривень за євро.

Що буде з курсом наступного тижня

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня: курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні, а євро – 40 – 41 гривні.

Також банкір, у коментарі 24 Каналу додав, що в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються.