Ситуація на валютному ринку

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, зауважив, що головним "маркером" подальшої стабільності можна вважати політику НБУ щодо офіційного курсу валют.

До теми Яким буде курс долара в останній тиждень березня

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Регулятор ретельно зважує кожен свій крок і досягнута стабільність вкрай важлива для економіки в умовах воєнного стану.

Загалом у квітні на валютний ринок впливатиме низка важливих факторів, це:

розмір макрофінансової допомоги від США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів (нагадаю, що за січень – лютий Україна отримала понад 6,3 мільярда доларів);

експортні надходження валюти внаслідок продажу збіжжя, металопродукції та інше, потенційне розширення переліку експортованих товарів та продукції;

політика уряду, спрямована на стимулювання економічного розвитку країни (податкова і соціальна політика, стратегія розвитку ВПК, будівельної галузі тощо);

розмір інфляції (фактичний рівень споживчих цін у зв’язці з розміром доходів громадян);

обсяг міжнародної воєнно-технічної допомоги для подолання наслідків війни.

Банкір зауважує, що на валютний ринок і надалі впливатиме перебіг бойових дій та успіхи ЗСУ у звільненні окупованих територій. Це визначить настрої бізнесу, його можливості для розвитку, а також психологічний стан суспільства. "Розуміємо, що якомога швидке звільнення країни від ворога є зараз для українців найбільшим бажанням, – додає Марченко.

Чи можу зрівнятись офіційний курс та готівковий

Останнім часом, на тлі лютневого зміцнення гривні на 5%, шириться інформація про подальше поступове "зближення" курсів валют, що може вплинути на валютний ринок. Мова йде про те, що замість існуючих трьох курсів – офіційного, комерційних банків та курсу в обмінних пунктах – курси валют нарешті можуть "об’єднати", скасувавши фіксований курс (тобто офіційне регулювання).

Довідка: 28 лютого готівковий курс різко обвалився за добу в межах гривні й подолав психологічну позначку у 39 гривень за долар, в наступні дні наближаючись до 38 гривень.

Під час розмови з 24 Каналом Марченко нагадує, що у "пікові" місяці 2022 року різниця між мінімальним курсом (офіційним курсом НБУ, який досі зберігається на рівні 36,6 гривні за долар та 38 гривні за євро) та максимальним – готівковим курсом в обмінних пунктах, сягала в середньому 5 – 6 гривень (різниця у 19 – 20%).

Але вже станом на кінець березня різниця між мінімальним і максимальним (готівковим) курсами становить 1,5 – 2 гривні за долар та понад 2 гривні за євро. Водночас про що неодноразово заявляло керівництво НБУ, подальша тенденція до "уніфікації" чи з’єднання курсів в один може статися лише за сприятливих економічних умов,

– розповідає банкір.

Він додає, що вочевидь, регулятор досить ретельно зважує всі ризики та уважно аналізує можливі наслідки такого кроку. Але можемо припустити, що у найближчі тижні курсова лібералізація на валютному ринку малоймовірна. Це може статися вже як наслідок певних позитивних економічних процесів у країні.

Витрати на оборонну сферу

Окремо варто сказати про збільшення витрат на оборону. Наразі Голова НБУ запевнив, що збільшення видатків не спричинить додаткову емісію гривні (тобто, це не стане додатковим "подразником" інфляції).

І навпаки: такий крок ухвалюється у тісному контакті з Міністерством фінансів України та місією МВФ. За словами очільника НБУ, це стане можливим завдяки активізації внутрішнього ринку запозичень, а також завдяки залученню міжнародного фінансування (кредитні програми, макрофінансова допомога).

Яким буде курс долара у квітні

Загалом, на думку Марченка, ситуація на валютному ринку у квітні залишатиметься досить стабільною з невеликою потенційною проєкцією до економічного зростання.

Готівковий курс валют знаходитиметься в усталених з березня кордонах: це 37,8 – 38,8 гривні за долар та 40 – 41 гривні за євро із незначними ситуативними коливаннями (до 30 – 50 копійок), але в зазначених межах,

– прогнозує банкір.

Готівковий курс 24 березня