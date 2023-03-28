Прогноз курсу долара від Concorde Capital
- Середній кус долара буде на рівні 36,6 гривні.
- Міжнародні резерви НБУ складатимуть 30,8 мільярда доларів.
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Прогнози Concorde Capital щодо ВВП на 2023 рік:
- реальний ВВП – -3%.;
- номінальний ВВП – 157 мільярдів доларів.
Яка зараз ситуація на готівковому ринку
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, підкреслила що на цей тиждень припадає перехідна дата, а відтак й період виплати українцям зарплат. Цим чинником неодмінно спробують скористатися спекулятивно налаштовані учасники ринку.
Тож цього тижня я очікую на невелике посилення волатильності на готівковому ринку. Курс долара, на мою думку, коливатиметься в діапазоні 38 – 38,8 гривні за долар.
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу додав, що в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються.
В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня: курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні, а євро – 40 – 41 гривні.
Готівковий курс 28 березня
- В банках долар можна продати в середньому за 38 гривень, а купити за 38,47 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 38,05 гривні, а продають – за 38,29 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,10 гривні, а продаж – 38,25 гривні.