Прогноз курса доллара от Concorde Capital
- Средний кусок доллара будет на уровне 36,6 гривны.
- Международные резервы НБУ будут составлять 30,8 миллиарда долларов.
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Прогнозы Concorde Capital по ВВП на 2023 год:
- реальный ВВП – -3%.;
- номинальный ВВП – 157 миллиардов долларов.
Какая сейчас ситуация на наличном рынке
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, подчеркнула что на эту неделю приходится переходная дата, а значит и период выплаты украинцам зарплат. Этим фактором обязательно попытаются воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.
Поэтому на этой неделе я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, на мой взгляд, будет колебаться в диапазоне 38 – 38,8 гривны за доллар.
Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.
В последние дни марта и в начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.
Наличный курс 28 марта
- В банках доллар можно продать в среднем за 38 гривен, а купить за 38,47 гривны.
- В обменниках покупают доллар в среднем за 38,05 гривны, а продают – за 38,29 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,10 гривны, а продажа – 38,25 гривны.