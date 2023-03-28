Прогноз курса доллара от Concorde Capital

Средний кусок доллара будет на уровне 36,6 гривны.

Международные резервы НБУ будут составлять 30,8 миллиарда долларов.

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Стоит отметить, что самый оптимистичный прогноз по курсу доллара среди озвученных экспертами Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Morgan Stanley, GET, IER, Oxford Economics и Sense Bank.

Прогнозы Concorde Capital по ВВП на 2023 год:

реальный ВВП – -3%.;

номинальный ВВП – 157 миллиардов долларов.

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, подчеркнула что на эту неделю приходится переходная дата, а значит и период выплаты украинцам зарплат. Этим фактором обязательно попытаются воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Поэтому на этой неделе я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, на мой взгляд, будет колебаться в диапазоне 38 – 38,8 гривны за доллар.

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В последние дни марта и в начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.

Наличный курс 28 марта