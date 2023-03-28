Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38 гривны (-10 копеек против 27 марта), а купить за 38,47 гривны (-8 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,30 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,05 гривны (-1 копейка), а продают – за 38,29 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

(-1 копейка), а продают – за (-13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,84 гривны (-1 копейка), а продажа – 41,15 гривны (-12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,10 гривны (-15 копеек), а продажа – 38,25 гривны (-15 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают по 40,90 гривна (-10 копеек), а продают за 41,20 гривны (без изменений).

Каким будет курс этой недели

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В последние дни марта и начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.

Также банкир, в комментарии 24 Каналу добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.