Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 28 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38 гривны (-10 копеек против 27 марта), а купить за 38,47 гривны (-8 копеек).
Актуально Доллар в апреле: готовиться к резкому скачку курса
- Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,30 гривны (-20 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,05 гривны (-1 копейка), а продают – за 38,29 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,84 гривны (-1 копейка), а продажа – 41,15 гривны (-12 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,10 гривны (-15 копеек), а продажа – 38,25 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают по 40,90 гривна (-10 копеек), а продают за 41,20 гривны (без изменений).
Каким будет курс этой недели
В последние дни марта и начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.
Также банкир, в комментарии 24 Каналу добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.