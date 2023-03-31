Долар продовжує стрімко падати: який курс в обмінниках

Курс долара продовжує стрімко падати на готівковому ринку. За добу курс продажу американської валюти в обмінниках впав на понад 30 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 31 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (-5 копійок проти 30 березня), а купити за 38,05 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,50 гривні (+2 копійки), а продають – за 37,92 гривні (-31 копійка), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (-31 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,95 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,95 гривні (+5 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 40,70 гривні (-10 копійок), а продають за 41,05 гривня (+5 копійок).

Яким буде курс в перший тиждень квітня

Банкір Герман Марченко прогнозував, що курс долара цього тижня перебуватиме в коридорі від 37,8 – 38,8 гривні за долар та 40 – 41 гривні за євро.

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що в перед Великодній період гривня може зміцніти на 2 – 3%.