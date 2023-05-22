Гривня росте з прискореною динамікою: яким буде курс долара цього тижня

Минулого тижня гривня почала зміцнюватися у прискореному темпі порівняно з позаминулим тижнем. Проте до кінця травня ситуація може мінитися.

Яким був курс минулого тижня

Банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня вартість долара знизилася більш ніж на 20 копійок до 37,4 – 37,5 гривень. Проте на фоні прискореного зміцнення курсу національної валюти, впав попит на купівлю та зросла пропозиція готівкової іноземної валюти, що позначилося на сальдо операцій з готівкової валюти.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Так, минулого тижня середньоденний показник скоротився більш ніж вдвічі до -2,75 мільйонів доларів. А в окремі дні спостерігалося навіть переважання пропозиції над попитом. Трохи скоротився у порівнянні із позаминулим тижнем і обсяг валютних інтервенцій Національного банку на МВРУ, хоча загалом показник залишається вищим за середньотижневі рівні останніх трьох місяців.

Яким буде курс цього тижня

Банкірка вважає, що цього тижня темпи зміцнення гривні стануть повільнішими, через те, що курс наблизився до крайньої межі.

Коридор середніх курсів гривні до долара за умови придбання у банків з розміщенням на тримісячному депозиті наразі становить 37,2 – 37,4 гривні. Тобто готівковий курс вже впритул наблизився до його верхньої межі, що буде спрямовувати частину попиту з боку населення з безготівкової купівлі на готівковий ринок,

– пояснила Золотько.

Проте передумов до зросту іноземних валют Анна Золотько теж не бачить, тому прогнозує, що курс буде в районі 37,2 – 37,6 гривні.

Який курс долара 22 травня