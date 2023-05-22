Каков был курс прошлой недели

Банкирша Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе стоимость доллара снизилась более чем на 20 копеек до 37,4 – 37,5 гривен. Однако на фоне ускоренного укрепления курса национальной валюты упал спрос на покупку и выросло предложение наличной иностранной валюты, что сказалось на сальдо операций по наличной валюте.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Так, на прошлой неделе среднедневный показатель сократился более чем вдвое до -2,75 миллиона долларов. А в отдельные дни наблюдалось даже преобладание предложения над спросом. Несколько сократился по сравнению с позапрошлой неделей и объем валютных интервенций Национального банка на МВРУ, хотя в целом показатель остается выше средненедельных уровней последних трех месяцев.

Каким будет курс этой недели

Банкирша считает, что на этой неделе темпы укрепления гривни станут медленнее из-за того, что курс приблизился к крайнему пределу.

Коридор средних курсов гривны к доллару при приобретении у банков с размещением на трехмесячном депозите сейчас составляет 37,2 – 37,4 гривны. То есть наличный курс уже вплотную приблизился к его верхнему пределу, что будет направлять часть спроса со стороны населения по безналичной покупке на наличный рынок,

– объяснила Золотько.

Однако предпосылок роста иностранных валют Анна Золотько тоже не видит, поэтому прогнозирует, что курс будет в районе 37,2 – 37,6 гривны.

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