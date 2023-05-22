Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,15 гривны (без изменений против 19 мая), а купить за 37,60 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,25 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 40,95 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,20 гривны (-9 копеек), а продают – за 37,50 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,43 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,86 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (без изменений), а продажа – 37,47 гривны (+2 копейки).

(без изменений), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 40,69 гривны (+14 копеек), а продают за 40,85 гривны (+5 копеек).

Каким будет доллар к концу 2023 года

Аналитики Concorde Capital прогнозировали, что средний курс доллара будет колебаться на уровне официального до конца года.

Ситуация, вероятно, будет такой:

средний курс доллара – 36,6 гривны;

международные резервы НБУ – 30,8 миллиарда долларов.

В то же время, до конца этого месяца банкирша экономист Олег Гетман в комментарии для 24 Канала спрогнозировал, что доллар будет стабильным – 36,6 гривны.

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