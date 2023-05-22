Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 22 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,15 гривні (без змін проти 19 травня), а купити за 37,60 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,25 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 40,95 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (-9 копійок), а продають – за 37,50 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,43 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,86 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (без змін), а продаж – 37,47 гривні (+2 копійки).

(без змін), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 40,69 гривні (+14 копійок), а продають за 40,85 гривні (+5 копійок).

Яким буде долар до кінця 2023 року

Аналітики Concorde Capital спрогнозували, що середній курс долара буде коливатися на рівні офіційного до кінця року.

Ситуація, ймовірно, буде такою:

середній курс долара – 36,6 гривні;

міжнародні резерви НБУ – 30,8 мільярда доларів.

Водночас до кінця цього місяця банкірка економіст Олег Гетман у коментарі для 24 Каналу спрогнозував, що долар буде стабільним – 36,6 гривні.

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