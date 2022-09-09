Чи буде долар по 50: експерт пояснив прогноз уряду

Мінекономіки прогнозує, що у 2023 році долар може сягати 50 гривень. Чи реалістичний такий прогноз, читайте у матеріалі.

За розрахунками Мінекономіки, на початку 2023 року курс долара буде складати 42 гривні, а наприкінці року гривня девальвує до 50 гривень за долар. Натомість ВВП України наступного року має зрости на 4,6%, але при цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.

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Фактори впливу

Як розповідає 24 каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, без прогнозу курсу неможливо формувати проєкт бюджету на наступний рік, тому це був вимушений крок. Якщо війна триватиме весь 2023 році, середньорічний курс 50 гривень за долар цілком реалістичний.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Реалізація такого прогнозу уряду буде залежати від двох факторів: по-перше, як довго буде тривати війна, а по-друге, від того, який рівень підтримки від наших західних партнерів ми будемо отримувати. Наприклад, у серпні рівень золотовалютних резервів Нацбанку виріс, також монетарне фінансування бюджету, тобто коли кошти надходять до бюджету шляхом викупу облігацій НБУ зменшилося.

Настрої у населення

Експерт каже, що такий прогноз цілком ймовірно може викликати девальваційні настрої у населення.

Проте рівень валютних обмежень на сьогодні імплементований такий, що це не має сильно вплинути на загальну ситуацію. Тобто у людей все одно є певні очікування, але, купити необмежену кількість валютних коштів зараз і немає можливості. А у бізнесу, який безпосередньо здійснює зовнішньоекономічну діяльність, є власні очікування,

– додає Василь Матій.

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Що буде з цінами за такого прогнозу

В уряді очікують, що за таких обставин ціни продовжуватимуть стрімко зростати. Інфляція складе 30,6% у 2023 році (станом червень вона складала 22,2%).

у 2023 році (станом червень вона складала 22,2%). Крім цього, Мінекономіки прогнозує, що рівень безробіття має скласти 28,2%, а середня зарплата – 18 508 гривень.

На базі макроекономічного прогнозу від Мінекономіки, Міністерство фінансів складає бюджет на наступний рік. Відповідно до Бюджетного кодексу, текст бюджету уряд має внести до парламенту не пізніше 15 вересня.

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