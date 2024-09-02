У перший тиждень вересня долар та євро показують спад ціни

В банках та на чорному ринку долар подешевшав за вихідні. Така ж тенденція торкнулася євро, яке найсуттєвіше втратило при купівлі та продажу на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 2 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (-3 копійки проти 30 серпня) та продаж – по 41,40 гривні (-8 копійок).

Читайте також Вищі податки, зарплата вчителів та відстрочка від мобілізації: що зміниться з 1 вересня

Купівля євро відбувається по 45,35 гривні (-15 копійок), а продаж – по 46 гривень (-9 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,30 гривні (-3 копійки), а продати – по 41,38 гривні (-4 копійки).

(-3 копійки), а продати – по (-4 копійки). Купівля євро по 45,65 гривні (-14 копійок), а продаж по 45,82 гривні (-18 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 1 вересня, долари купують обмінники по 40,68 гривні (-25 копійок), а продають – по 41,43 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають – по (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,01 гривні (-35 копійок), а продають – по 45,98 гривні (+2 копійки).

Який курс у перший тиждень вересня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що за підсумками вересня, офіційний курс долара може досягнути 41,3 – 41,8 гривні за долар.

Лєсовий додає, що зміни в ціні щодо курсів валют стануть об’єктивною відповіддю на зростання інфляції. Лише за підсумками року вона може скласти 8,5%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки.

Зверніть увагу! Допустимий коридор валютних змін цього тижня буде в межах: 41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку; 41,2 – 42,2 гривні за долар на готівковому ринку.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.