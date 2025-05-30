Чи залишиться долар глобальною валютою
- Долар, попри слабкість, залишиться основною світовою резервною валютою, оскільки жодна інша валюта не може зайняти його місце.
- На регіональному рівні роль таких валют, як китайський юань та євро, може збільшуватися, проте вони не можуть повністю замінити долар.
Кілька національних валют могли б скласти конкуренцію долару як глобальній валюті. Проте навряд чи вони зможуть змістити його з першого місця у світі.
Що буде з доларом у майбутньому
Долар слабшає вже давно, не лише через зростання державного боргу США та нинішню політику президента Дональда Трампа. Послаблення його як основної резервної валюти почалося ще у 2015 році, коли долар сягнув свого піку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.
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Втім, навіть попри свою слабкість, долар, на думку заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, залишиться основною валютою у світі, оскільки зайняти його роль жодна з валют не зможе.
В найближче десятиліття долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою. Однак його конкуренти, скоріш за все, потрошечки будуть послаблювати цю його роль,
– пояснив Ніколайчук.
Важливо! На думку Ніколайчука, США залишаться найбільшою економікою у світі. А фінансові ринки в доларах, скоріш за все, продовжать грати провідну роль у світі.
Які альтернативи долару як глобальній валюті
Через великий дефіцит державного бюджету США та постійно зростаючий державний борг поступово віра в долар як основну резервну валюту зменшується. Впливає на це і застосування фінансових санкцій американською владою та посягання на незалежність Федеральної резервної системи.
Усі ці чинники змушують шукати альтернативи долару. Проте жодна з них, на думку Ніколайчука, сьогодні не має жодного шансу "зіштовхнути долар з п'єдесталу". Втім на регіональному рівні може посилитися роль як китайського юаня, так і євро.
Я не виключаю, що збільшиться роль, наприклад, бразильського реала, якщо ми говоримо про регіон Південної Америки. Посилюватиметься роль криптовалют. Однак не настільки, щоб зіштовхнути долар з п’єдесталу,
– додав заступник голови НБУ.
Регіональні валюти мають свої слабкості, які не дозволять їм отримати провідну роль у світі.
Варто знати! На думку Ніколайчука, розвиток нових технологій та платіжних систем взагалі зменшить необхідність мати якусь одну світову валюту у якості резервної, щоб ефективно проводити міжнародні розрахунки.