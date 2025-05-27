Чому євро може замінити долар

На думку Лагард, заміна відбудеться, якщо ЄС займеться зміцненням фінансової та безпекової архітектури, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також ЄС затвердив план позик на оборону в 150 мільярдів євро: яка країна утрималась

Зверніть увагу! Роль долара в міжнародних резервах зараз найнижча за останні 10 років. Частка цієї валюти усього – 58%. Водночас євро складає лише 20% від усіх міжнародних резервів.

Крістін Лагард Глава Європейського центрального банку Інвестори – і особливо офіційні інвестори, також шукають геополітичної гарантії в іншій формі: вони інвестують в активи регіонів, які є надійними партнерами з безпеки та можуть поважати союзи за допомогою жорсткої сили

На думку Лагард, для підвищення ролі євро, ЄС має:

забезпечити міцну правову базу;

посилити військові можливості;

забезпечити єдиний ліквідний ринок капіталу.

Економічна логіка підказує нам, що суспільні блага потребують спільного фінансування. І це спільне фінансування може забезпечити основу для того, щоб Європа поступово збільшувала свою пропозицію безпечних активів,

– каже Лагард.

Основною проблематикою для ЄС залишається роздробленість. Деякі країни, як, наприклад, Німеччина виступають проти спільного фінансування. Ці держави бояться того, що їхні платники податків покриватимуть борги інших.