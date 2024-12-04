Що буде з міжнародними резервами України

Замголови НБУ Сергій Ніколайчук наголосив, що з 2022 року регулятор зміг суттєво збільшити міжнародні резерви з 22 до 40 мільярдів доларів у певні періоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Сергій Ніколайчук Заступник голови Національного банку України За нашим прогнозом, на кінець цього року резерви знову перетнуть цю позначку (40 мільярдів доларів – 24 Канал), враховуючи задекларовані обсяги міжнародної допомоги.

Ніколайчук уточнив, що структурний дефіцит валюти приватного сектору є об'єктивною характеристикою роботи валютного ринку в теперішній час. Йдеться про ситуацію, яка виникла саме під час воєнного стану.

Надходження міжнародної допомоги загалом є стійкими, а НБУ ощадливо витрачає міжнародні резерви, докладаючи зусиль, щоб гривневі інструменти користувалися попитом,

– наголошує Ніколайчук.

Дефіцит покривається через надлишок валюти, який виникає у державному секторі, внаслідок надходження міжнародної допомоги. Ця схема виглядає так: